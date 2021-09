TMW Radio - Dini: "Il Milan ha fatto un mercato di grandissima intelligenza, oltre che di spesa"

Giulio Dini, avvocato e procuratore, si è così espresso a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per fare un punto sul mercato appena concluso. Iniziando dall'acquisto più sorprendente: "Mi hanno sorpreso le cessioni. Sotto il profilo commerciale e tecnico abbiamo perso calciatori che rendevano il nostro campionato più attraente: Ronaldo, Lukaku, Donnarumma... Sarà però un campionato interessante e più livellato. L'Inter rimane una squadra attrezzata anche senza Conte e Lukaku, il Milan ha fatto un mercato di grandissima intelligenza, oltre che di spesa. Il colpo di Messias è quello di un calciatore che non viene dal basso, di più: lo hanno ritenuto ideale per completare la rosa. La Juventus non la vedo compatta e unita, dovrà essere bravissimo mister Allegri perché iniziano a delinearsi incertezze e fragilità, non è facile. La Roma, poi, ci fa vedere quanto conti il manico. A proposito di motivazioni e motivatori cito la Fiorentina e Italiano, che impone alla sua squadra un gioco sempre offensivo".