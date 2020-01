TMW RADIO - G. Galli: "Ibrahimovic trascinerà il Milan"

L'ex portiere Giovanni Galli ha detto la sua sui temi di giornata a Stadio Aperto, sulle frequenze di TMW Radio.

Su Ibrahimovic

"La squadra non è scarsa, qualche elemento l'ha resa incompleta perché non ha dato quello che ci si aspettava. Piatek deve catalizzare le palle gol e trasformarle in gol. E' logico che si aspettava qualcosa di diverso il Milan da questo giocatore e spero che torni protagonista. Ibra? E' da un anno che lo dico che si poteva farlo tornare. Lo dissi per la Fiorentina, ma non era nel progetto dei Della Valle. Questa estate sarei tornato all'attacco con Commisso. Non si discutono le sue capacità e la sua leadership. Il campionato americano può avere tanti difetti, ma l'unica cosa che non manca è la fisicità. E lui lo ha dimostrato. La sua classe e la sua forza lo possono portare ad essere leader e trascinerà il Milan. E potrà recuperare anche giocatori messi da parte".