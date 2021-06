TMW Radio - Gianni Di Marzio su Calhanoglu: "Mi meraviglia la lentezza del Milan nel rinnovo dei contratti"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Di Marzio ha parlato dell'addio di Calhanoglu al Milan. Queste le sue parole: "Per il gioco più verticale di Inzaghi può andare bene. Mi meraviglia la lentezza del Milan nel rinnovo dei contratti. Non ho mai perdonato l'aver portato a scadenza Donnarumma. Fossi stato un azionista importante, sarei diventato matto. Non puoi perdere uno che può valere così tanto a zero. E mi meraviglia ancor di più la lentezza su Calhanoglu. Ha qualità e può giocare in più ruoli. Cosa vogliono di più? Perché andare a caccia di altri sconosciuti? E' un'operazione 'marottiana'. Per me l'Inter ha fatto un grandissimo affare".