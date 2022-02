TMW Radio - Impallomeni: "Per il Milan è arrivato il momento della raccolta"

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, si è così espresso a TMW Radio sul Milan: "Credo sia arrivato il momento della raccolta dopo una buona semina. Credo che l'esperienza dello scorso anno non la ripeta, il Milan lotterà fino in fondo. Il Milan se vuole credere nello Scudetto deve vincere con la Salernitana, nonostante il cambio di panchina sia insidioso. Ora deve gestire questa pressione in questo mini-campionato e vedremo come reagirà".