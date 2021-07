TMW Radio - Longhi: "Il Milan avrà le sue problematiche da risolvere"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Longhi ha parlato della griglia di partenza per il prossimo campionato. Queste le sue parole: "La Juventus, che ha riportato a casa Allegri e vuole Locatelli. All'Inter non c'è più Conte e Hakimi e chissà se è chiuso il mercato in uscita. Non può più pensare di partire da +13. Il Milan avrà le sue problematiche da risolvere, manca il sostituto di Calhanoglu, ma anche Kessiè che andrà in Coppa d'Africa".