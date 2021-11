TMW RADIO - Maifredi: "Ibra dà tranquillità e forza a tutti"

Per parlare di Juventus e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Gigi Maifredi. Ecco le sue parole sul derby di domenica: "Sono due squadre diverse nel modo di pensare. L'Inter pensa all'italiana, il Milan invece si è avvicinato al gioco inglese, più aperto e fatto di uno contro uno. Inzaghi non ha più Lukaku, che lo scorso anno teneva palla e appoggiava palla per creare spazi. Ha pochi che saltano l'uomo. Il Milan ha giocatori che con la palla riescono a inventare, poi c'è uno come Ibra che dà tranquillità e forza a tutti".