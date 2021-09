TMW RADIO - Mutti: "A Messias nessuno ha mai regalato nulla. Vedo bene il MIlan"

Bortolo Mutti è stato ospite a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio. Diverse le tematiche calcistiche trattate, a cominciare da Messias: "Spesso si è prevenuti. Messias ha meritato questa attenzione sul campo, nessuna gliel'ha regalata. È un ragazzo che si è ritagliato uno spazio incredibile, l'anno scorso ha fatto numeri importanti in Serie A. Il Milan ha valutato le sue doti tecniche, è un giocatore che a me piace e non vedo l'ora di vederlo in un club importante".

Sulle attuali tre capoliste:

"Vedo bene il Milan e un gradino sotto la Roma, che è una squadra cresciuta tecnicamente, con un allenatore carismatico che può veramente portare grandi motivazioni nel gruppo e nella città. Il Napoli ha valori tecnici importanti che Spalletti sta utilizzando, gestendo un ambiente più sereno: potrebbe fare un risultato importante. Ed è importante anche il recupero di Ibra, in un Milan che è una squadra giovane, fresca".