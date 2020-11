TMW Radio - Orlando: "Il Milan ha trovato l'equilibrio giusto tra giovani e pochi vecchietti di sostanza"

L'ex difensore Alessandro Orlando ha parlato così a Stadio Aperto, intervenendo in diretta nel corso della trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Queste le sue parole sulle ambizioni del Milan: "Credo che sia ancora presto per parlare di Scudetto al Milan, vedo Inter e Juventus come candidate principali. Poi bisogna vedere se sulle ali dell'entusiasmo riescono ad arrivare a fine stagione, ma non dimentichiamoci che hanno una squadra molto giovane tranne qualcuno. Ci sono margini di miglioramento, e questo la società lo sa benissimo. Hanno trovato l'equilibrio giusto tra giovani e pochi vecchietti di sostanza. A me piace tantissimo anche Romagnoli: è il capitano, è silenzioso ma dà una grande sicurezza dietro a chiunque gli giochi vicino. Anche lo stesso Kjaer sembrava sparito...".