TMW Radio - Pistocchi: "Milan? Se avessi soldi da investire, riscatterei Tomori"

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio' il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato della situazione Donnarumma in casa Milan. Queste le sue parole: "Se avessi soldi da spendere, riscatterei Tomori. Donnarumma, prende anche l'impossibile in campo. Il rinnovo sembra duro però. Le alternative per il Milan ci sarebbero, vedi Musso dell'Udinese".