TMW RADIO - Sconcerti sul Milan: "Per quale motivo una squadra arrivata sesta doveva vincere quest'anno?"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, Mario Sconcerti ha rilasciato queste parole sul Milan: "Se Pioli fa bene a dire di essere sereno anche non dovesse arrivare l'obiettivo Champions? Io credo di sì. Il Milan è arrivato sesto l'anno scorso nonostante un grande exploit finale. Comunque quest'anno concluderà in attivo rispetto a un anno fa. Sta subendo meno gol, è una squadra in netta crescita. Per quale motivo una squadra arrivata sesta doveva vincere quest'anno? Si deve guardare a tutta la stagione e agli errori fatti dalla società. Hanno influito le assenze contemporanee di Ibra e Bennacer e poi ha riserve distanti dai titolari come caratteristiche".