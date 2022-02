TMW RADIO - Tacchinardi: "Il Milan in gara secca può fare male"

L'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato così del derby di Milano:

Quale il duello più importante nel derby di Milano?

"E' un bellissimo derby, ci saranno tanti duelli a centrocampo, come Kessiè e Brozovic. Ma anche gli altri sono delicati. Anche quelli sulle fasce, dove il Milan ha giocatori che e sono in palla possono essere devastanti, e intendo Leao e Theo Hernandez. L'Inter è da grande Giro, il Milan da gara secca e può fare di tutto. Può farti male. Credo che l'Inter si senta forte di poter avere due risultati su tre. Ha la consapevolezza di essere più forte, il Milan che non è all'ultima spiaggia ma quasi. Ha tanta pressione per questo derby e servirà solo tanta intensità. Se rallenta fa fatica".

Non è meglio rischiare subito Tomori, vista l'importanza del match?

"Bisogna stare attenti, certi infortuni sono delicati. Se non sei a posto, carichi sull'altra gamba e ti fai male lì".