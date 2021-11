TMW Radio - Tacchinardi: "Il Milan si è dimostrata una squadra matura nel derby"

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, si è così espresso a TMW Radio sul post derby: "La sensazione è che l'Inter abbia dei rimpianti maggiori. Però credo che queste due squadre arriveranno in fondo, sono due squadre davvero forti. Certe partite ti fanno capire quanto ci stai dentro. Il Milan si è dimostrata una squadra matura nel derby. Ha fatto fatica, sofferto, ma nei momenti duri ne è uscito con la testa alta. Per me può lottare per lo Scudetto".