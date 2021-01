TMW RADIO - Tacchinardi: "Juve-Milan, i rossoneri possono reggere. E se vincono..."

L'ex calciatore Alessio Tacchinardi, ospite di TMW Radio, parla così del prossimo incrocio tra Milan e Juventus:; "C'è grande attesa per vedere il Milan alla prova Juve. Queste sfide caricano in maniera particolare i giocatori, si preparano da sole. In certe partite si vedono i grandi giocatori. E' vero che l'aria è cambiata nello spogliatoio, ma certe partite possono tirare fuori tanto. Se vince anche questa sfida, il Milan merita davvero i complimenti. Sarà una sfida decisiva per la Juve. Il Milan avrà una grande leggerezza, ma la pressione che si metterà addosso la Juve può essere importante. Per me il Milan può reggere l'urto, perché ha autostima, qualità, e fisicamente è in un grande condizione".