TMW RADIO - V. D'Amico: "Milan, Ibrahimovic è solo un palliativo"

Vincenzo D'Amico, ex calciatore e opinionista tv, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, dei principali fatti riguardanti il calcio italiano.

Su Ibrahimovic

"Come sta? E' da fine ottobre che non gioca, a quell'età se ti fermi un attimo è un problema. Va verificata la condizione fisica. Il Milan ha problemi, è innegabile. Ha bisogno di entusiasmo e con Ibra forse può tornare entusiasmo anche tra i tifosi. Serve ancora molto per tornare in alto. E' un palliativo per ora".

Sul Milan e il possibile acquisto dello svedese

"E' uno sputtanamento della campagna acquisti e di Piatek. E' stato pagato molto ma non ha risolto i problemi. Lo avrei comunque preso Piatek, ma non sta andando ora. Però non sono acquisti che non hanno portato niente di nuovo".