TMW Radio - Valentini sul caos Covid: "Serie A ha navigato a vista malamente"

Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, si è così espresso a TMW Radio sul caos Covid in Serie A: "La situazione è difficile, ma non c'è dubbio che che la Lega di Serie A e i club si sono mossi con estremo ritardo, hanno navigato a vista malamente, senza un programma e prendendosi le giuste bacchettate di Draghi e Malagò. La Lega ha tenuto due assemblee e a dicembre in cui si è parlato di diritti audiovisivi e non solo, dimenticando questa situazione che stava già montando. Adesso finalmente c'è un'assemblea e all'ordine del giorno c'è l'emergenza Covid. Il protocollo così rabberciato è inaccettabile. Ci doveva essere un piano d'azione preparato da tempo".