TMW Radio - Vierchowod: “Il Milan non ha perso certezze, è solo un momento in cui è un po’ giù"

ntervistato da TMW Radio, Pietro Vierchowod analizza così il big match di San Siro tra Milan e Napoli, chiusosi 0-1: “Il Milan non ha perso certezze, è solo un momento in cui è un po’ giù. Stasera la gestione della palla è stata difficoltosa perché gli attaccanti erano sempre girati di schiena. Se vuoi vincere un campionato queste partite non le devi perdere. Ho visto un Milan senza idee e un Napoli che si è rilanciato. Per la classifica bisognerà vedere tutto dopo la sosta. L’Inter per ora è lì davanti, ma c’è tutto il girone di ritorno dove può succedere di tutto”.