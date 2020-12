TMW RADIO - Viviano: "Contro la Fiorentina Donnarumma è stato il migliore in campo"

Emiliano Viviano, portiere del Karagumruk, si è collegato con TMW Radio, intervenendo a Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno: "Quando si parla di calcio, non è fantacalcio né Football Manager. Secondo me la Fiorentina non è completa, e mi pare l'abbiano detto o fatto capire anche direttore e allenatore. Sono convinti troveranno una quadra, ma ci sono numerose situazioni di incertezza, penso ad attaccanti e alla difesa da tre a quattro, che in condizioni normali non avrebbero portato troppi strascichi. A Milano secondo me la Fiorentina non ha giocato male, Donnarumma è stato il migliore in campo".

Donnarumma può diventare più forte di Buffon?

"Potere, può. Per me la cosa che rende Buffon il migliore, è la quantità di anni in cui ha reso a livello pazzesco. Vent'anni".

La strada è quella?

"Io lo ritengo non forte, fortissimo. Ma non mi piace nemmeno affibbiare etichette. Spero per lui, che è un bravo ragazzo, che possa riuscirci".