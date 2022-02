Tognazzi: "Derby del mio cuore? Finale di Coppa Italia del 1977, da quel giorno mi innamorai calcisticamente di Aldo Maldera"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gianmarco Tognazzi, noto attore e grande tifoso rossonero, ha spiegato qual è il derby di Milano del suo cuore: "Ho vissuto tantissimi derby, solo da adulto ne ho perso qualcuno per ragioni di lavoro. Mi hanno regalato gioie e dispiaceri: ricordare i successi è più facile e la vittoria per 6-0 fu troppo eclatante per non essere tra i primi pensieri. La vidi dalla tribuna vicino a mio fratello Ricky, una coincidenza particolare. Così come è troppo semplice ripensare alla doppia sfida nella semifinale di Champions League. E allora il derby del mio cuore è un altro, perché da lì nasce il sentimento che mi fece innamorare calcisticamente di Aldo Maldera: il giocatore che per anni e anni è rimasto il mio preferito in assoluto. Ricordo benissimo: era la finale di Coppa Italia del 1977, segnò con una spaccata volante perfetta su una punizione a pallonetto di Rivera. Meraviglia vero: la vidi in tv in bianco e nero. Da lì ho Maldera nel cuore: segnò tantissimi gol da terzino per noi rossoneri ma ricordo anche quanto soffrii per la rete da ex quando poi si trasferì alla Roma".