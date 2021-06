Tognazzi: "Donnarumma e Calha? Non deve mai mancare il rispetto. A Gigio chiedo di..."

Intervenuto a SkySport24, Gian Marco Tognazzi, noto attore, regista e grande tifoso milanista, ha commentato così gli addii di Calhanoglu e Donnarumma: "Va sostituito il turco di cui non ricordo il nome, io mi ricordo solo il nome delle persone che si comportano in maniera corretta. Il problema non è perdere un giocatore, ma nella scelta di andare via non deve mancare di rispetto dei tifosi e della squadra che ti ha tenuto anche quando non hai reso come tutti si aspettavano. Donnarumma? Da quello che ho letto, oltre a fare le visite mediche, pare abbia già firmato per il PSG. Quindi gli chiederei di togliere la foto con la scritta AC Milan su Instagram per una questione di rispetto. Ognuno può fare le scelte che vuole, ma nessuno deve provocare. Per me Gigio ha perso la grande occasione di diventare una bandiera del Milan".