Tomori a MilanTV: "Vincere questa partita è importante per la nostra fiducia e per il campionato"

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Fikayo Tomori ha parlato nel post partita di Napoli-Milan. Queste le sue parole:

Sui clean sheet.

"Nelle ultime due partite con Inter e Napoli abbiamo subito zero gol. E' un fatto positivo, abbiamo vinto e siamo felici"

Sulla prestazione della squadra.

"Osimhen è un attaccante forte e veloce, il Napoli è una grande squadra e vincere contro di loro non è facile. Mancano 10 partite e dobbiamo giocare come oggi e alzare il livello. Tutta la squadra ha fatto una grande partita non solo io e Pierre"

Sulla gara col Napoli.

"L'ambiente in questo stadio è molto caldo e non era facile. Quando siamo arrivati allo stadio eravamo tranquilli e avevamo la sensazione di giocare una partita importante. Abbiamo vinto e siamo felici ma mancano ancora tante partite. Vincere questo match è importante per il nostro campionato e per una questione di fiducia"