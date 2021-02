Tomori e l'esordio con il Milan: "Un sogno debuttare nel derby, ero un po' nervoso"

In merito al suo debutto in rossonero nel derby di Coppa Italia, Fikayo Tomori ha dichiarato a SkySports News: "Non pensavo che il mio debutto nel Milan potrebbe avvenire nel derby di Milano. Prima della partita, ho pensato a tutte le volte che vedere le sfide tra Milan e Inter in tv. Fare il mio debutto nel derby di Milano non era qualcosa che pensavo sarebbe successo. Prima della partita, ho pensato a tutte le volte in cui vedi il Milan contro l'Inter in TV. Esordire in una partita così è stato un sogno che si è avverato. Mentre andavamo alla stadio, ho visto i tifosi con delle bandiere enormi che cantavano e appludivano. Si sentiva tutta la loro passione. Quando il mister mi ha detto di scaldarmi ero un po' nervoso e non capita spesso, ma è stato fantastico giocare quella partita".