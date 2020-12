Tonali: "L'ambizione è alta, con compagni così puoi arrivare a qualsiasi obiettivo"

Durante la sua intervista a Sky Sport il centrocampista rossonero Sandro Tonali ha parlato delle ambizioni della squadra: "L'ambizione non cresce sempre di più, perché è alta. E' normale che dopo tanti risultati così credi che possa arrivare a determinati obiettivi, quindi ti avvicini sempre di più. Poi sai che puoi fare tutto, con compagni simili. Sai che puoi arrivare a qualsiasi obiettivo, ma sai anche che non puoi metterti in testa degli obiettivi, perché li puoi stravolgere. Come quello di non perdere, che sta diventando un obiettivo che deve durare per il più lungo tempo possibile".