Tonali: "Simile a Pirlo? No, mi ispiro a Gattuso. Ho sempre tifato Milan"

Sandro Tonali, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della convocazione con la Nazionale maggiore, dicendo la sua sul paragone con Pirlo: "Un'emozione forte, è bellissimo essere qui. Io simile a Pirlo? Secondo me no, mi sono sempre ispirato ad un altro giocatore, a Gattuso, per la sua cattiveria e per quello che metteva in campo. Adesso mi paragonano a Pirlo per caratteristiche fisiche ma non ci penso molto. Sono felice del paragone ma non ci penso. La prossima maglia? Non ci ho ancora pensato. Tifo? Ho sempre tifato per il Milan".