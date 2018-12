Dopo un inizio di stagione piuttosto difficoltoso, ora Tiemoué Bakayoko sta dimostrando di essere un giocatore importante e sta fornendo prestazioni molto positive. Il francese è arrivato al Milan in prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto...

La Primavera del Milan affronterà lunedì il Cagliari nella sfida valida per l'11^ giornata di andata del campionato di categoria: il calcio d'inizio del match, che si giocherà allo stadio Ossola di Varese, è in programma alle 19.

Queste le pagelle di Milan-Parma: G. Donnarumma 6: Inglese gira di testa da pochi metri e lo fa secco. Non ha colpe. Migliorato nettamente nella gestione del pallone con i piedi. Calabria 6,5: spinge tanto sulla sua corsia e deve vedersela con due booster truccati come...

Bioscalin, marchio iconico dell'azienda Giuliani, diventa Hair Care Partner di AC Milan per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020. Bioscalin® è il brand di Giuliani - società farmaceutica operante da più di 100 anni - dedicato alla salute e al...

Tuttosport - Milan, un mese dopo riecco Higuain: Gattuso lo esorta a non fissarsi sul gol

Tuttosport - Suso vs Iago Falque, sfida tra (quasi) gemelli

CorSera - Milan, il riscatto di Higuain non è scontato

MN - Paquetá: "Sono felice, al Milan per la sua storia"

Lentini: "Non volevo andare al Milan, ma non mi pento"

Pellegatti: "Giorno di rientri a Malpensa, sbarcato anche Bonaventura in stampelle"

Pronti per Milan-Torino? Bakayoko carico: "È il momento"

Milan, stagioni a confronto: 5 punti e 5 gol in più dopo le prime 14 giornate

Milan, Kessié ritrova il Torino: contro i granata il primo rigore segnato in Serie A

MN - Capelli: "Una sorpresa scendere in campo, sono molto contenta. Vittoria di squadra, crediamo allo scudetto"

Gigio vs Sirigu, presente e futuro stasera a confronto

Higuain chiama a raccolta i tifosi: "Vi aspettiamo tutti a San Siro per tre punti fondamentali"

Il Milan contro la pirateria. Reina: "Ogni anno 5 milioni di pirati tentano di rovinare il calcio in Italia"

Roma in ritiro da questa mattina: a Trigoria fino alla partenza per Plzen

Milan, il gol del giorno: combinazione perfetta, Sheva non sbaglia

Conti a MTV: "Ora sto bene, pronto per quando Gattuso mi chiamerà. Torino? Abbiamo l'obiettivo di vincere"

Laxalt a MTV: "Non guardiamo gli altri risultati, pensiamo solo a vincere. Torino? Bella squadra, d'esperienza e di qualità"

Annoni a MTV: "Cutrone il più in forma, a San Siro si carica. Abate? Il difensore centrale potrebbe essere il suo ruolo del futuro ma deve imparare a temporeggiare"

Conti: "Mi manca ancora l'uno contro uno, sto lavorando per recuperare"

Verso Milan-Torino, Abate ex di lusso: 25 presenze in granata nel 08-09

Conti: "Con Caldara siamo come fratelli. Gli ho detto di stare tranquillo"

Milan-Torino, un tifoso rossonero in più: prima di Paqueta a San Siro

Conti: "Arrivare in fondo all'Europa League è un nostro obiettivo: ad Atene per strappare la qualilficazione"

Milan-Torino, il dato sugli spettatori: in 44 mila a San Siro

Incocciati al CorSport: “Radice mi fece esordire in A, ricordo indelebile”

