Tosto: "Tonali al Milan, per fortuna c'è ancora attaccamento alle squadre del cuore"

L'ex difensore Vittorio Tosto ha così parlato dei principali temi di calciomercato, intervenendo a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio:

Tonali al Milan è stato una sorpresa?

"Sì. Chi ha dato in dirittura d'arrivo il suo arrivo all'Inter non ha sbagliato: si sono visti diverse volte e tornava quasi tutto. Poi l'Inter ha tentennato ed è stato bravo il Milan ad inserirsi con un'offerta importante: a quel punto il giocatore, visto il suo passato da tifoso, ha detto sì. Per fortuna che ancora oggi c'è questo attaccamento alle squadre del cuore. E infatti mi piace che Donnarumma si stia legando sempre più al Milan nonostante pressioni varie: mi attendo un suo rinnovo, e questo sarebbe una bellissima conferma. A quel punto puoi pensare a Donnarumma come una bandiera del Milan".