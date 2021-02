Trentalange: "Sfido Nicchi per portare un'aria migliore nell'AIA. È una scelta di cuore"

Alfredo Trentalange, sfidante di Nicchi per il ruolo di presidente dell'AIA, ha parlato nel corso di "30° minuto" in onda su ToscanaTV: "La mia scelta nasce dal cuore. Non sono il responsabile del settore tecnico, ma un osservatore in Serie A, un istruttore della FIFA, un osservatore dell'Uefa. Non credo di essere nuovo, ma vorrei essere l'esperienza che porta al nuovo con un'aria migliore all'interno dell'Aia fatta di condivisione, di trasparenza, di innovazione. Tanto il senso di appartenenza ce lo abbiamo".