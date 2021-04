TWM RADIO - Iezzo: "Donnarumma è sempre stato tifoso del Milan, in cuor suo ha voglia di rimanere"

L'ex portiere Gennaro Iezzo è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini.

Che ne pensa di Donnarumma?

"L'ho visto crescere e so quanto tenga al Milan, di cui è sempre stato tifoso. In cuor suo ha sicuramente tantissima voglia di rimanere, poi nel calcio ci sono altre dinamiche di cui tener conto. Lui starebbe al Milan anche a vita, ma parlando di questioni economiche non saprei come entrare nel merito".

L'offerta da 8 milioni non è bassa.

"Sicuramente il Milan ha fatto un grandissimo sforzo, contando che si parla di un ragazzo ventenne. Spero che Gigio dia un segnale all'ambiente Milan, facendo sapere quanto ci tiene accettando quest'offerta importante".