Udinese, Ken Sema elogia Ibra: "Il fenomeno per eccellenza"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ken Sema, centrocampista di proprietà del Watford ma attualmente in prestito all’Udinese, ha parlato anche del suo mito: ZLatan Ibrahimovic. Lo svedese (di origine congolese) ha elogiato così l’attaccante rossonero: "È il fenomeno per eccellenza. Il mio idolo, il numero uno, il top. Ha segnato valanghe di gol . E in Svezia è una leggenda, ho avuto la fortuna di conoscerlo".