Udinese, Velazquez: "Il Milan ha grande individualità ma collettivamente ha fatto meno bene"

Julian Velazquez, tecnico dell'Udinese, ha parlato del Milan in conferenza stampa: "Sono una squadra dalle grandi individualità mentre collettivamente hanno fatto gare meno positive. Arrivano dalle vittorie contro Samp e Genoa così come dalla sconfitta contro il Betis. Non voglio dire che tipo di approccio avremo domani, il nostro piano di gioco è comunque chiaro nelle nostre menti. Sappiamo come poter far male al Milan".