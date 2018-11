Ugo Conti a MTV: "Rivera mi emoziona ancora, amo il Milan dal 1963"

Ugo Conti, noto attore e tifoso rossonero, è stato protagonista dell'ultima puntata di Milan Addicted su Milan TV. Queste le sue dichiarazioni: “Mia madre come tutte le madri dice che ero un po’ troppo vivace da piccolo. Andai a San Siro la prima volta nel ’63. Credo fosse una finale d’andata di Coppa del Mondo contro il Santos, c’era Pelè. Io quel giorno diventai milanista. Poi volevo continuare ad andare a San Siro a vedere il Milan. Da Giambellino allo stadio, con una camminata veloce in 15-20 minuti. Non dicevo niente a mia madre e andavo a San Siro. Avevo due possibilità per entrare, perchè di pagare il biglietto non se ne parlava. Rivera è sempre stato quello che ha fatto di più per il sistema. La cosa bella è che poi ho avuto la fortuna di fare una vacanza con lui poco tempo fa e mi sono fatto raccontare tantissime cose. Lo guardo come posso guardare Maldini, Baresi, Robert De Niro. Le persone che mi emozionano guardandole. Gianni è uno di questi”.