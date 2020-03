Valentini: "Gravina fermi i campionati. Altrimenti intervenga il Governo"

L'ex dirigente Figc Antonello Valentini ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, del caos campionati dovuto all'emergenza Coronavirus.

Che ne pensi della situazione?

"Si fa fatica, con franchezza, a parlarne in questi giorni e a vedere il rimbalzarsi delle responsabilità. Ho visto il presidente del Coni ha convocato un altro vertice per fare il punto della situazione. Il calcio gioca un ruolo fondamentale ora, le altre federazioni si sono già fermate. E ci sono casi in Serie minori. Credo che non rimanga che fermare il campionato".

Ti aspetti arrivi questa decisione?

"Dopo aver assistito a balletti incredibili, che comprendono anche il ministro dello Sport e l'Assocalciatori. Le decisioni si prendono. Condivido che il consiglio federale, il presidente Gravina, di cui apprezzo la competenza sportiva, ottenga la sospensione del campionato, che non significa chiudere tutto ma fermarlo e attivare subito un confronto con la Uefa per ridisegnare il calendario nazionale e internazionale. E speriamo che, migliorando le cose, si possa tornare a giocare e portare a termine la stagione. O la Federazione, come hanno fatto altre, sospenda il campionato o se è necessario bloccarlo per un mancato accordo in Federazione, che spero non avvenga mai, si faccia un decreto legge. Se il calcio vuole continuare, può fermarlo solo il Governo. Ora Spadafora può intervenire, anche alla luce di quanto successo. Ma confido che Gravina abbia la forza di sospendere i campionati".

Malagò parla anche di possibilità di commissariamento del Governo del calcio:

"Il Governo della Figc è rappresentato dal Consiglio Federale, dove ci sono tutte le Leghe professionistiche. Io spero che prevalga il buonsenso. Ci saranno certamente quelli che vorranno continuare, ci sarà un dibattito, ma sull'esempio degli altri sport, il calcio deve dare una dimostrazione di buonsenso. Si arrivi anche ad una valutazione sugli Europei, che saranno itineranti. Sarebbe un rischio moltiplicato quella della circolazione. Credo sia impossibile rinviare gli Europei a settembre, ma l'ipotesi più plausibile sia quella di usare il 2021 per l'Europeo, spostandolo di un anno".

Da questo weekend chi salveresti dei protagonisti nel mondo del calcio?

"Quello di Gravina è il comportamento più serio. Poche parole, poco protagonismo. Il ministro Spadafora, invece di parlare, faccia il ministro e decisa. Anche Tommasi, invece di dire dello sciopero, lo faccia. Ora c'è bisogno di una linea comune. La Lega di Serie A, rispetto alle altre, ha dato uno spettacolo indecente".