Vecchi: "Juventus-Milan sarà una partita tattica e bloccata. Donnarumma resterà in rossonero"

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttojuve' l'ex portiere rossonero Villiam Vecchi ha parlato del Milan sul campo della Juventus e di Donnarumma. Queste le sue parole: "Mi aspetto una partita molto tattica. Nè una squadra, nè l'altra possono osare: hanno in palio un obiettivo troppo importante. Per cui mi aspetto un primo tempo tattico e bloccato, con il match che entrerà nel vivo dopo un po' di minuti. Donnarumma? Macchè Juventus: Donnarumma resterà al Milan e giocherà la Champions League da capitano dei rossoneri! Non se ne parla nemmeno di non farlo giocare con la Juve".