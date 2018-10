Vecchi su Gigio: "Troppo accanimento, resta un fenomeno"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ex preparatore dei portieri del Milan, il mitico Villiam Vecchi, ha difeso Donnarumma dopo l’errore nel derby: "Gigio era e resta un fenomeno, ne sono convinto anche dopo il derby. Sul gol di Icardi ha sbagliato perché è stato troppo “ottimista” nel valutare il cross di Vecino. Non se lo aspettava così veloce e si è trovato fuori posizione, situazione simile a quella vissuta prima da Handanovic su un pallone messo in mezzo da Rodríguez, solo che lo sloveno è riuscito a recuperare. Gigio imparerà dall’errore e crescerà. Detto questo, mi pare ci sia un accanimento esagerato. All’estero ogni settimana vedo sbagliare due-tre nomi importanti. A Gigio però, dal rinnovo del 2017 in poi, non si perdona nulla. Potrebbe diventare un problema, è qui che il ragazzo deve tenere botta. Lo farà anche stavolta, ne sono sicuro. In questa stagione esce molto più e meglio che in passato, è cresciuto nella presa e nelle giocate coi piedi. Rimane straordinario tra i pali e nell’esplosività, nonostante il fisico imponente. Ha 19 anni ed è il titolare del Milan da tre, è il portiere della Nazionale, potrebbe stare nel City al posto di Ederson o nel Chelsea per Kepa. E tra un anno potrà mettersi in mostra in Champions, il Milan può arrivarci. Quanto ai derby, i tifosi rossoneri stiano tranquilli: Gigio gliene farà vincere tanti".