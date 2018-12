Venerato: "Milan-Ibra, fase di stallo. I rossoneri valutano anche altri profili come Origi"

Intervenuto a Radio Sportiva, Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha parlato così della trattativa per il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: "Su Ibra c’è una fase di stallo. I Galaxy stanno spingendo per la riconferma, il Milan, forse anche per l’exploit reiterato di Cutrone, sta facendo altre valutazioni. Non a caso si parla anche di altri profili, come Origi".