VIDEO MN - Giacinti: "Dobbiamo almeno qualificarci alla Champions, il gol mi manca ma lavoro per migliorare"

Valentina Giacinti è intervenuta ai microfoni di MilanNews.it alla festa del Settore Giovanile rossonero.

Sulla fascia da capitano "Indossare la fascia di capitano è un motivo di orgoglio, sono felice, ringrazio il mister e la società per avermi dato fiducia. Cercherò di fare il massimo per questa squadra".

Sugli obiettivi: "Sappiamo che dobbiamo fare di più dell'anno scorso che vuol dire almeno qualificarci alla Champions, cercheremo di vincere ogni partita perché in questo campionato chi sbaglia è fuori".

Sul gol che manca: "E' normale che un po' ci pensi al gol se segni poco, so il lavoro che sto facendo per la squadra, il mister ha fiducia in me, sto cercando di apprendere sempre di più per aiutare la squadra".

Su Ganz: "E' un allenatore tosto, cerchiamo di apprendere il massimo da lui come calciatore e come uomo".