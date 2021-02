VIDEO - Mourinho: "Ibra? Il top degli ultimi 20 anni"

José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha dichiarato in conferenza stampa: "Vincere la Champions League vuol dire fare la storia, ma ci sono grandi tecnici che non l'hanno vinta. A volte può succedere anche con i giocatori: per me il giocatore più incredibile degli ultimi 20 anni è Ibrahimovic. E' ancora un giocatore fantastico nonostante abbia 39 anni e non sia mai riuscito a vincere la Champions. Può succedere, ma questo non significa che tu non sia un allenatore o un giocatore fenomenale. Quello che porta un allenatore a un livello superiore è il successo nei grandi campionati". Guarda il video con le dichiarazioni del portoghese: