VIDEO - Pioli dopo il derby: "Siamo stati squadra, qualificazione aperta"

Parlando dopo lo 0-0 in Coppa Italia, Stefano Pioli ha descritto così la prova del Milan: “Abbiamo giocato una buona partita. Meritavamo qualcosa di più, nell’ottica delle due partite è un buon risultato ma credo che la squadra meritasse di vincere. È un raccolto parziale, ma sono soddisfatto della prestazione. Stiamo dimostrando di potercela giocare, è quello che vogliamo. Pensiero al Napoli? No, ho scelto la squadra che stava meglio, sappiamo quanto sarà importante quella gara ma avremo il tempo necessario per prepararlo bene".