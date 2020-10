Vieri: "Io un derby così strano, così condizionato da fattori esterni, non me lo ricordo"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha parlato del derby a porte chiuse. Queste le sue parole: "Giocare in uno stadio vuoto? Per fortuna mai: sicuramente il mio voto sarebbe stato fra il 3 e il 4. Io un derby così strano, così condizionato da fattori esterni, non me lo ricordo. I tifosi allo stadio? Non credo lo pensi solo Mancini: il Covid e la salute vanno rispettati, ma riaprire un po’, piano piano e nel modo giusto, si può fare».