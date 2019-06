Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante rossonero, Christian Vieri, ha parlato del Milan: "Ci sta un momento così, di ricostruzione. È però fondamentale essere chiari coi tifosi: non si dice puntiamo alla Champions se non si è pronti per certi traguardi. Ora il Capitano (Maldini) ha preso in mano tutta la situazione e questa è la miglior garanzia per il popolo rossonero".