Vigorito: "No a promozioni e retrocessioni? Allora in Serie A niente Europa per le prime 6-7"

Intervenuto al microfono del Corriere dello Sport, il presidente del Benevento Ciro Vigorito ha parlato della ripartenza del calcio e della questione legata al blocco delle retrocessioni. Queste le sue parole: "Stiamo parlando da anni di ristrutturazione dei campionati, di sostenibilità economica, di riduzione del numero delle squadre e proprio nell’anno dell’Europeo ci mettiamo a moltiplicare il numero delle partite gonfiando i calendari? Ma da chi provengono idee balzane come questa? Mi piacerebbe vedere le società di A costrette a dividersi i diritti tv non più per 20 ma per 23. Al di là di questo, dico che il blocco deve riguardare tutti e pesare su tutti. Niente promozioni e allora niente Europa per le prime 6 o sette della A, non esiste un covid per i ricchi o presunti tali e un covid per i poveri".