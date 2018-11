Wenger smentisce: "Io al Milan? Tutto falso"

Nei giorni scorsi si è sparsa la voce di un possibile arrivo sulla panchina del Milan di Arsène Wenger, ma l'ex Arsenal ha smentito tutto ai microfoni di beIN Sports: "È una fake news. Tutto quello che posso dire in merito è che si tratta di informazioni false, quando firmerò per qualche club lo comunicherò, ma non posso controllare rumors e indiscrezioni" riporta il corrieredellosport.it.