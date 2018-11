Zambrotta a MTV: "Milan in crescita. Sfida emozionante tra due squadre che giocano un ottimo calcio"

Gianluca Zambrotta ha parlato a Milan Tv prima della sfida contro la Juventus: “L’ambiente è molto caldo. Credo che sia sempre una grande partita che qualsiasi giocatore vuole sentirla dal vivo e giocarla in qualsiasi momento e in qualsiasi stato di salute. Il Milan è in crescita, sta facendo molto bene nelle ultime partite contro una Juventus che ha perso l’ultima di Champions ma è sempre prima in classifica e vorrà dimostrare di cancellare la sconfitta. Sarà una partita emozionante, con due squadre che stanno giocando un ottimo calcio. Gattuso lo conosco da tanto, riesce a trasmettere tanta grinta e mentalità ma non solo. Sta dando un’identità al Milan che cerca sempre di giocare la palla ed è una bella cosa per gli amanti del calcio. Higuain? Vorrà sicuramente fare bene, spero per lui che possa dare qualcosa di più al Milan questa sera”.