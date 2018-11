Di Milan-Juve, Gianluca Zambrotta ne ha vissuti parecchi e con entrambe le maglie. Ci sono due sfida, in particolare, che l’ex terzino non dimenticherà mai: "La finale di Champions persa con la Juve - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - è l’unica che vorrei rigiocare. Da milanista l’1-1 del famoso gol annullato a Muntari: impossibile non ricordarlo".