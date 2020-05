Zambrotta: "Il Milan del 2011? Uno dei più forti. Gattuso era capitano pure senza fascia"

Intervenuto in una intervista con Christian Abbiati sull'app ufficiale del Milan, Gianluca Zambrotta ha parlato della Supercoppa vinta a Pechino nel 2011.

Sul viaggio: "Viaggiando comodi uno quantomeno riesce a dormire, poi dipende sempre da quando parti. Con l'aiuto dei medici comunque riesci ad arrivare riposato".

Sull'accoglienza: "In quei paesi il calcio è molto seguito, quindi ricordo tantissimi tifosi del Milan ad aspettarci all'aereoporto, educati e a chiedere foto. Ancora oggi ci sono tantissimi tifosi che tifano Milan".

Sul caldo: "Calcolando che era il 6 agosto del 2011, in Cina in quel periodo c'è molta umidità".

Su Gattuso: "Rino era da tantissimi anni che era in quella rosa, quindi anche quando non era capitano, lo ero lo stesso in campo insieme a tanti altri".

Sullo stadio: "Era uno stadio bello e molto pieno. Le tifoserie che cantavano cori in italiano ci hanno fatto capire come i tifosi siano attaccati alle proprie squadre. A qualsiasi intervento di gioco c'era un boato, e per un giocatore questo aiuto tanto anche da un punto di vista dell'entusiasmo".

Sulla squadra: "Avevamo una grande squadra, e nel secondo tempo abbiamo meritato la vittoria".

Sulla vittoria: "Vincere uno scudetto e una Supercoppa, giocando da italiano nel Milan, è una grande soddisfazione. Quel Milan era uno dei più forti della storia del Milan".

Su Abbiati: "Christian lo conosco da una vita, come tutti gli ex compagni, ed è un ragazzo eccezionale e un gran professionista. E' sempre un piacere parlare con lui anche al di fuori del pallone".

Sulla festa finale: "Mi ricordo più i festeggiamenti dello scudetto. A Pechino i più scatenati erano Robinho e CAssano, avevano sempre la battuta pronta".