Zambrotta sul Milan: "Ha l’obbligo di tornare in Europa"

In vista del big match Milan-Juve, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Giorgio Chiellini, ex di entrambe le squadre. Ecco il suo pensiero sul nuovo corso rossonero: "Mi piace che ci sia una proprietà solida e forte, che investe e intende farlo in futuro. Vedo il Milan sulla strada giusta per ricostruire un grande club, anche se ci vorrà tempo. Il Milan ha l’obbligo di tornare in Europa, deve tenersi stretto il quarto posto ma non sarà facile. Higuain sarà decisivo per la Champions: tornerà presto ai livelli di Napoli e Juve".