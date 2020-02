Zancan: "Il Milan senza Ibrahimovic fatica a livello mentale e tattico"

Intervenuto negli studi di Sky Sport Federico Zancan, giornalista di Sky Sport, ha parlato dell'impatto di Ibrahimovic nel mondo Milan. Queste le sue parole: "E' un gigante per la sua grandezza, per come trascina la squadra. Abbiamo visto poi il Milan senza Ibrahimovic faticare e questo ci ha fatto capire quanto è importante nella presenza con cui il Milan ha vinto e giocato bene e nell'assenza perchè senza di lui i rossoneri sembrano spaesati. Nessuno riesce a rivaleggiare per stazza e personalità con lo svedese."