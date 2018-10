Zanetti sul derby: "Mi aspetto tanti gol"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Javier Zanetti ha parlato del big match tra Inter e Milan in programma alla ripresa del campionato: "Il derby per Milano è "la Partita". Le due squadre arrivano in un buon momento. Peccato che alcuni giocatori rientreranno tardi dalle nazionali e ci sarà poco tempo per prepararla. Icardi e Higuain sono grandissimi: fermarli è difficile, sarà un derby ricco di gol. L’Inter può fare una grandissima partita e vincere".