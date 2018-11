Zapata a MTV: "Cerchiamo di dare il meglio in ogni partita. Juventus? Una partita che si prepara da sola. Higuain è tra i più carichi"

Cristian Zapata ha parlato a Milan Tv prima della sfida contro i bianconeri.

Sul carattere di Gattuso: "Sappiamo che carattere ha Gattuso, ci ha trasmesso questo. In ogni partita cerchiamo di dare il meglio, è quello che lui chiede”

Sulla partita di Siviglia e la sua importanza: “Era una partita difficile, loro sono forti nel palleggio. Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà ma poi abbiamo reagito. È un punto importantissimo per le prossime due partite”

Su Biglia: “Sappiamo che Lucas è molto importante per la sua esperienza. Gli auguriamo il meglio e che possa tornare al più presto”

Sulla sua esperienza: “Fa piacere sentire le parole di Gattuso, cerco sempre di dare il mio contributo alla squadra anche se non gioco, con le parole per cercare di dare il massimo”

Sull’attacco della Juve: “E’ interessante capire come si ferma. Ci siamo preparati per affrontare questa grande squadra e sicuramente faremo di tutto per fermarli”

Sulla difesa a tre o a quattro: “Se il Mister ci schiera è perché sa che possiamo farlo. Noi siamo a sua disposizione e siamo sempre pronti a fare quello che dice”

Sulle richieste di Gattuso: “Queste partite si preparano da sole. Sappiamo la qualità che abbiamo di fronte. È una motivazione giocare contro una grande squadra. Serve scendere in campo, divertirsi e fare il meglio”

Su Higuain: “Ha un legame con la Juventus, è uno di quelli più carichi e penso sia pronto”

Su San Siro: “Ci meritiamo lo stadio pieno, abbiamo bisogno dei nostri tifosi”

Sul gruppo: “Abbiamo i valori dell’umiltà, del lavoro e di lottare in ogni partita”

Sul quarto posto: “Adesso serve restare in alto, dobbiamo lottare e contro questa grande squadra bisogna tenere duro”.