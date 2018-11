Zapelloni a MTV: "Svincolati per la difesa? Assolutamente no, nessuno libero può migliorare la situazione"

Ospite a Milan TV ne "L'Inferno del Lunedì", l'ex vice direttore de La Gazzetta dello Sport, Umberto Zapelloni, ha parlato così di un possibile arrivo tra gli svincolati per rinforzare la difesa: "Svincolati per l'emergenza Milan? No, assolutamente no. Non ci sono nomi di qualità che possano migliorare la situazione attuale e soprattutto è tassativo non appesantire la rosa con stipendi ad atleti a fine corsa".