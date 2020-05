Zavaglia: “Da Spadafora avversione verso il calcio, Conte decida senza di lui”

“Il calcio dovrebbe avere la priorità su tutti gli altri sport, che vanno anche salvaguardati”. Così a TuttoMercatoWeb lo storico operatore di mercato Franco Zavaglia a proposito delle reazioni di ieri del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che ha frenato sulla ripresa del mondo del calcio attraverso un post su Facebook. “Il calcio - spiega Zavaglia - è una fonte di grandi entrate per lo stato italiano, bisogna dare a tutti la possibilità di andare avanti onde evitare che si perdano altri contributi. Poi questo continuo smentire di uno verso l’altro è assurdo. Il Presidente del Consiglio dice una cosa e poi un suo ministro ne dice un’altra, non si capisce più nulla. Bisogna far ripartire il calcio con tutte le cautele del caso. Però se il Ministro parte prevenuto non si sa per quale motivo non andiamo da nessuna parte. Al Presidente del Consiglio e Gravina - prosegue Franco Zavaglia - suggerisco di creare un gruppo di lavoro prendendo una decisione al di là di quello che pensa Spadafora a cui direi di prendere una decisione saggia e non dettata da isterismi momentanei e da un’avversione immotivata verso il mondo del calcio”.